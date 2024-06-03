Минобрнауки планирует расширить приложение к диплому вузов

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Приложение к диплому о высшем образовании хотят дополнить, чтобы внутри него было много информации, позволяющей работодателю узнать больше сведений о соискателе. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на заседании комитета СФ по науке, образованию и культуре, передает ТАСС.

Сейчас в приложение входит список предметов, количество часов обучения, а также оценки зачетов, экзаменов, курсовых и дипломных работ. Кроме того, там зафиксирована информация об учебной и производственной практике.

Ранее Фальков уточнил, что нормативная база по новой системе высшего образования будет сформирована до конца года. Владимир Путин, в свою очередь, заверил, что реформа высшего образования в России будет плавной и мягкой, при переводе студентов в российские университеты из-за рубежа также не придется спускаться на ступень ниже.

