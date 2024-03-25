Госдума предложила запретить образовательную деятельность блогерам без диплома

Фото: depositphotos/SergPoznanskiy

В Госдуме хотят запретить образовательную деятельность недипломированным блогерам. Об этом рассказала депутат Госдумы Яна Лантратова телеканалу "360".

Отмечается, что организации без лицензий на образовательную деятельность также хотят лишить права называться учебными заведениями. Лантратова пояснила, что это предложение является частью стратегии по законодательному регулированию блогинга и инфобизнеса.

"Много людей пострадали от действий мошенников. И механизмов борьбы с этим явлением в России нет", – прокомментировала депутат.

Парламентарий сообщила, что в Госдуме создали специальную рабочую группу, в которую вошли представители профильных министерств, ведомств и рынка. Они займутся решением вопроса регулирования блогинга и инфобизнеса.

Лантратова подчеркнула, что с декабря 2023 года к ней обратилось более 200 человек, столкнувшихся с мошенничеством в образовательной сфере. Люди рассчитывали получить дипломы или сертификаты по окончании обучения. Однако мнимые академии оказались пустышками.

"Нужно разработать целую систему борьбы с мошенничеством", – указала она.

Депутат отметила, что в сфере блогинга и инфобизнеса есть добросовестные бизнесмены, которые также страдают от действий мошенников.

Парламентарий пояснила, что у каждого блогера, который проводит тренинги, должно быть законное подтверждение своей классификации – диплом о высшем образовании.

"Часто тренинги типа "Как стать миллиардером за 10 дней" проводят люди, которые никакого отношения к этому не имеют. Более того, за ними стоят организаторы финансовых пирамид", – заключила Лантратова.

Ранее москвичам сообщили, что в КоАП и Уголовный кодекс планируется ввести отдельное наказание для блогеров и коучей. Это коснется оказания информационно-консультативных услуг с нарушением законодательства, проинформировала газета "Известия".