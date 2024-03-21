В Госдуме предложили сделать обязательным уведомление госорганов о создании блогов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме предложили сформировать законопроект о необходимости обязательного уведомления властей о создании информационного бизнеса, в частности блогов. Об этом сообщила депутат нижней палаты парламента Яна Лантратова на первом заседании рабочей группы по улучшению закона в сфере блогосферы, передает РИА Новости.

Кроме того, она выступила с идеей о необходимости ввести обязательное лицензирование образовательных услуг. Депутат также указала, что одной из главных проблем в блогосфере является то, что на данный момент образовательные и информационно-консультативные услуги не разделены.

При этом, по ее словам, было выдвинуто предложение о введении ограничения на использование наименований образовательных учреждений в названиях организаций, не осуществляющих соответствующую деятельность.

"Было предложение решить эту проблему путем изменения Гражданского кодекса, запрещая использовать в названиях юридических лиц слова, связанные с образованием и наукой, если они не имеют соответствующую лицензию", – уточнила Лантратова.

Ранее в СМИ появилась информация, что в стране хотят на законодательном уровне регулировать деятельность блогеров и интернет-коучей. Как указал в своем письме к депутатам ГД руководитель "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов, создатели онлайн-курсов должны предоставлять информацию о своей работе, включая реквизиты и контактные данные.

В Совете по развитию цифровой экономики при Совфеде подчеркнули, что сейчас информационный бизнес находится в серой зоне регулирования, в связи с чем число нарушений прав потребителей стремительно растет. При этом там отметили, что необходимость законодательного регулирования признают и сами представители отрасли.



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