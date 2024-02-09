В России намерены урегулировать деятельность блогеров и коучей

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В России предлагают на законодательном уровне регулировать деятельность блогеров и интернет-коучей. Соответствующие изменения готовит рабочая группа Госдумы, сообщает газета "Известия".

По информации издания, по этому поводу уже состоялись два заседания в Совете Федерации.

Как указал в своем письме к депутатам руководитель "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов, создатели онлайн-курсов должны предоставлять информацию о своей работе, включая реквизиты и контактные данные.

"Целесообразно также предусмотреть порядок заключения, исполнения и расторжения договоров, а также разрешения споров, обеспечивающую правовую защиту потребителей", – уточнил он.

В Совете по развитию цифровой экономики при Совфеде подчеркнули, что сейчас информационный бизнес находится в серой зоне регулирования, в связи с чем число нарушений прав потребителей стремительно растет. При этом там отметили, что необходимость законодательного регулирования признают и сами представители отрасли.

"Это позволит повысить качество услуг и обеспечить доверие потребителей", – добавил собеседник издания.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, в свою очередь, сообщил, что на данный момент оборот информационного рынка в России превышает 100 миллиардов рублей в год, поэтому новые нормы помогут сделать эту нишу прозрачной и безопасной.

По его словам, заключение договора между коучем и клиентом позволит избежать обмана, так как авторы курсов будут гарантировать достижение прописанного в документе результата. При этом доступ к сведениями о коуче поможет покупателю курса понять, что он имеет дело с конкретной организацией, у которой есть определенные достижения, заключил эксперт.

Ранее думский депутат Виталий Милонов сообщил, что российских блогеров следует обязать получать аккредитацию для ведения лекционной деятельности. По словам парламентария, многие граждане часто идут получать знания к лекторам или блогерам с сомнительными навыками. Обычно они не имеют каких-либо разрешений и лицензий на осуществление преподавательской деятельности.



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