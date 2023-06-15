Милонов призвал обязать блогеров получать аккредитацию для проведения лекций

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Российских блогеров следует обязать получать аккредитацию для ведения лекционной деятельности. Такое предложение думский депутат Виталий Милонов направил на имя министра науки и высшего образования страны Валерия Фалькова.

По словам парламентария, многие граждане часто идут получать знания к лекторам или блогерам с сомнительными навыками. Обычно они не имеют каких-либо разрешений и лицензий на осуществление преподавательской деятельности.

"Итогом такого обучения, как правило, являются безвозвратно потраченные деньги и время. Подобные "специалисты" зачастую учат астрологии, хиромантии, народной медицине, гомеопатии, методам быстрого заработка, супердоходному бизнесу", – приводит RT текст обращения.

Милонов отметил, что подобные "гуру" становятся причиной несчастных случаев, запущенных заболеваний, проявлений "дремучего мракобесия", банкротства людей. Депутат попросил министра изучить идею об опосредованном запрете не лицензируемой государственными органами лекционной деятельности. Парламентарий призвал обязать таких преподавателей получать аккредитацию в любом научном центре, вузе или НИИ РФ.

Вместе с этим Милонов указал, что сократить распространение лженауки в Сети поможет пресечение соответствующего контента блогеров. Депутат считает, что их материалы следует помечать специальными предупреждающими знаками. Подобные надписи должны касаться тем, связанных с медициной, юриспруденцией, историей, бизнесом, инвестициями, заключил он.

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