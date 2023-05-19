Стратегия нацполитики РФ требует актуализации из-за включения новых регионов – Путин

Фото: 123RF/antonmedvedev

Владимир Путин заявил о необходимости внесения изменений в Стратегию национальной политики России в связи с включением в ее состав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Этой мыслью он поделился в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

"В Стратегии национальной политики, конечно же, должны появиться корректировки, связанные с вхождением в состав России новых субъектов федерации", – сказал глава государства.

Он напомнил, что новые российские регионы, как и остальные, являются многонациональными. По его словам, национализму и ксенофобии киевского режима там подверглись не только русские, но и белорусы, татары, армяне, евреи и другие народы.

Между тем в конце марта Владимир Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики России. В документе, в частности, указано, что РФ будет противодействовать антироссийской деятельности иностранных государств, использовать армию для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя или своих союзников.