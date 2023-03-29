Путин отнес деятельность спецслужб к угрозам нацбезопасности в антинаркотической сфере

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ, согласно которому деятельность иностранных спецслужб отныне относится к числу угроз национальной безопасности России в антинаркотической сфере. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом вносятся изменения в "Стратегию государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030 года". Им в число угроз нацбезопасности в сфере оборота наркотиков, помимо спецслужб, включается деятельность экстремистских и националистических организаций, а также иностранных организаций, причастных к производству и контрабанде психотропных веществ.

Также документ затрагивает пункт, касающийся международного сотрудничества в области противодействия незаконному обороту наркотиков. Из перечня стран, с которыми РФ взаимодействует по этому вопросу, исключены государства Европы и Северной Америки.

Ранее стало известно, что за последние 10 лет число пациентов-наркоманов в России сократилось на 39%. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что это заслуга государственной антиалкогольной и антинаркотической политики. Также этому способствовало повышение эффективности работы наркологической службы.

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