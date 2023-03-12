Двух молодых людей оштрафовали в Москве за рекламу наркотиков в метро

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд в Москве оштрафовал двух 19-летних граждан за размещение в метро рекламы наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным правоохранителей, 30 декабря прошлого года молодые люди расклеили в вагоне одного из электропоездов листовки, рекламирующие или пропагандирующие употребление наркотиков. Отмечается, что свою вину они признали.

"Суд привлек обоих фигурантов к ответственности по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Незаконная реклама наркотических средств") с назначением административного наказания в виде штрафа", – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее в столичном аэропорту Внуково арестовали прилетевшую из Стамбула гражданку РФ, которая пыталась провезти в желудке 440 граммов кокаина. За контрабанду наркотиков ей грозит до 20 лет тюрьмы.



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