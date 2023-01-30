Россиянку арестовали в Москве за попытку перевести почти полкило кокаина в желудке

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Солнцевский столичный суд арестовал гражданку РФ Евгению Чиркову, которая пыталась провезти в желудке 440 граммов кокаина. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Злоумышленницу обвинили по статье "Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере". Под стражей она будет находиться до 26 февраля. Отмечается, что в случае признания виновной Чирковой грозит до 20 лет тюрьмы.

Женщину задержали на таможне в аэропорту Внуково 25 января, она летела из Стамбула. Сотрудники аэропорта заметили необычные свертки в ее желудке, поэтому отправили в медучреждение на осмотр. Врачи заявили, что у Чирковой в организме спрятаны 90 пакетов небольшой формы.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково задержали наркокурьера, который передал партию "жидкого" кокаина из Бразилии. Злоумышленник перевозил наркотик общим весом 1 килограмм в 32 контейнерах в своем желудке.

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