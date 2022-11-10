Трех граждан КНР задержали у границы в Приморье с женьшенем на 38 млн руб

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

У российско-китайской границы в Приморье задержали трех граждан КНР с женьшенем на 38 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФТС РФ.

Уточняется, что дальневосточные таможенники обнаружили в лесополосе тайники, в которых находилось 25 килограммов корней краснокнижного растения.

"Ночью сотрудники таможни и пограничной службы устроили засаду преступникам. Они задержали с поличным граждан КНР <...>. Всего изъяли 1 957 корней женьшеня", – говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела. В Федеральной таможенной службе уточнили, что задержанные граждане Китая сейчас находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково сотрудники таможни пресекли попытку вывоза 225 килограммов золота стоимостью около 800 миллионов рублей. Шесть курьеров пытались вывезти 45 мерных слитков в Армению и ОАЭ.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!