В ФТС России рассказали о контрабанде драгоценностей и валюты

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Олег Губайдулин рассказал о противодействии контрабандистам, которые ввозят и вывозят из РФ ценности. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Если говорить о физических лицах, то они, как правило, занимаются ввозом и вывозом ювелирных изделий, наличной валюты, драгоценностей и драгметаллов. Мы эти преступления стараемся пресекать", – поделился замглавы ФТС.

По словам Губайдулина, за девять месяцев 2022 года в России предотвратили ввоз 480 килограммов ювелирных изделий. Кроме того, остановлена незаконная перевозка часов на 200 миллионов рублей и золотых слитков на 800 миллионов рублей.

"К примеру, только по незаконному ввозу и вывозу наличной валюты мы возбудили в этом году 79 уголовных дел. Учитывая востребованность наличных как в России, так и за рубежом, подобные виды правонарушений будут всегда", – подчеркнул специалист.

Олег Губайдулин напомнил, что физлица могут свободно ввозить наличные деньги, причем они не будут облагаться таможенными пошлинами. При этом вывоз ограничен суммой, эквивалентной 10 тысячам долларов. Таможенник подчеркнул, что за попытку вывоза более 20 тысяч долларов грозит уголовное наказание вплоть до 2 лет лишения свободы. В ситуации с суммой выше 50 тысяч максимальный срок заключения увеличивается до 4 лет.

В конце сентября Банк России продлил ограничения, связанные с выводом денег за границу. Соответствующие запреты для физических и юридических лиц установлены на срок до 31 марта 2023 года.

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