Глава ЦБ РФ заявила о планах начать тестирование цифрового рубля с апреля 2023 года

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Тестирование цифрового рубля в реальных условиях планируется начать с 1 апреля следующего года, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Мы сейчас с 15 банками проводим тестирование цифрового рубля, но это действительно такой тестовый режим... Хотим уже с реальными клиентами приступить, тоже в тестовом режиме, но с реальными клиентами в ограниченных объемах, постепенно где-то с 1 апреля 2023 года", – приводит РИА Новости ее слова.

Глава регулятора также отметила важность данного проекта для развития финансовой системы и расчетов.

В начале апреля Минфин России доработал и внес в правительство законопроект о регулировании цифровых валют. В проекте Федерального закона "О цифровой валюте" уточнили и конкретизировали отдельные положения, в том числе касающиеся деятельности по цифровому майнингу.

В ведомстве пояснили, что законопроект о регулировании криптовалют призван защитить права и средства россиян. Так, граждане смогут совершать операции с токенами, однако не смогут использовать их в качестве средства платежа.