Минфин РФ доработал и внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют

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Минфин России доработал и внес в правительство законопроект о регулировании цифровых валют, сообщает ТАСС.

В проекте закона "О цифровой валюте" уточнили и конкретизировали отдельные положения, в том числе касающиеся деятельности по цифровому майнингу.

Предусмотрено создание комплексного регулирования криптовалютного рынка, включая порядок совершения операций с цифровыми валютами и их выпуска, а также определения особенностей деятельности субъектов криптовалютного рынка.

Ранее первый зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева рассказала, что криптовалюты могут заместить рубль, если будут массово приобретаться россиянами и станут платежным средством. Отмечается, что собственные вложения банков и других финансовых организаций в криптовалюты многократно увеличат их рыночные риски, а падение курса криптовалют или действия мошенников приведут к появлению реальной угрозы для кредиторов и вкладчиков.

