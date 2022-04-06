Центробанк заявил об угрозе замещения рубля криптовалютами

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Криптовалюты могут заместить рубль если будут массово приобретаться россиянами и станут платежным средством. Об этом говорится в ответе первого зампредседателя Центробанка Ксении Юдаевой на предложения депутата Госдумы от "Единой России" Антона Горелкина, который имеется в распоряжении РИА Новости.

"В этом случае произойдет замещение рубля как денежной единицы Российской Федерации криптовалютами (криптоизация денежного обращения), расширение теневой экономики, сокращение налоговых поступлений", – сказано в ответе.

Отмечается, что собственные вложения банков и других финансовых организаций в криптовалюты многократно увеличат их рыночные риски, а падение курса криптовалют или действия мошенников приведут к появлению реальной угрозы для кредиторов и вкладчиков.

"Одновременно интеграция криптовалют в финансовую систему приведет к созданию параллельной финансовой системы, не подчиняющейся правилам, которые действуют для финансовых организаций на территории Российской Федерации", – полагает регулятор.

Первый зампред Центробанка убеждена, что все эти факторы могут снизить устойчивость финансового сектора и потребуют проведения докапитализации банков в случае реализации рисков.

Пакет предложений по регулированию криптовалютного рынка в РФ был составлен Горелкиным по итогам мартовского круглого стола, состоявшегося на площадке "Единой России".

В частности, предлагается предоставить налоговые льготы и меры государственной поддержки инфраструктурным проектам и производителям аппаратных и программных средств, а также обеспечить возможность свободной конвертации криптовалюты в рубли и ввести льготный режим налогообложения криптовалют.

В ответе депутату подчеркивается, что Центробанк не поддерживает допуск частных цифровых валют на российский финансовый рынок и их использование в качестве средства платежа, поскольку это может привести к "формированию ряда существенных рисков для благосостояния граждан, стабильности финансовой системы и экономической безопасности страны".

Ранее первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева оценила распространение криптовалюты. Она заявила, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой.

В конце февраля министерство финансов РФ внесло на рассмотрение правительства законопроект о регулировании криптовалют в России. Использование токенов в качестве платежных средств будет по-прежнему запрещено, однако к ним можно будет обращаться как к инвестинструменту.