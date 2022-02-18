В РФ могут легализовать обмен криптовалюты на рубли

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Министр финансов РФ Антон Силуанов предложил легализовать обмен криптовалюты на рубли.
"Да, мы предусматриваем именно легальный обмен, не расчеты, а именно обмен, точно так же, как и в иностранную валюту", – заявил глава ведомства в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Силуанова, фиатную валюту в виде рублей можно перевести в криптоактивы, после чего точно так же выйти в рубли.
В январе Банк России предложил запретить на территории России обращение криптовалют, чтобы снизить угрозы, обусловленные их распространением. По мнению регулятора, требуются изменения в законодательство.
В начале февраля правительство России утвердило концепцию по лицензированию криптовалютных площадок с целью защиты прав граждан. Для участников рынка также введут обязанности по финансовым подушкам и достаточности капитала.
Рынок криптовалюты начнут регулировать в России
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