Правительство РФ утвердило концепцию по лицензированию криптовалютных площадок

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Правительство России утвердило концепцию по лицензированию криптовалютных площадок с целью защиты прав граждан. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, для участников рынка введут обязанности по финансовым подушкам и достаточности капитала, а также информированию граждан о повышенных рисках, связанных с цифровыми валютами, посредством использования сервиса "Прозрачный блокчейн".

По информации "Известий", вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Центробанку внести соответствующий законопроект в правительство до 18 февраля.

Согласно документу, предлагается разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных, для неквалифицированных инвесторов установят лимиты, а с владельцев цифровых валют будут собирать данные, в том числе паспортные данные, фото, номер телефона, данные банковской карты и IP-адреса.

Иностранная криптобиржа для работы в России должна будет иметь представительство на территории страны и техническую интеграцию с национальной системой обмена цифровых валют. Документом также предусмотрено, что такие площадки не смогут выводить денежные средства клиентов на счета/электронные кошельки, отличные от счета клиента у организатора системы оборота цифровой валюты.

Кроме того, криптобиржами не могут выступать юрлица, зарегистрированные в странах, относящихся к офшорным зонам. При этом оператором обмена цифровых валют на денежные средства и обратно может стать только российское юридическое лицо.

Кроме того, по информации издания, Минфин готовит проекты по регулированию майнинга и ограничению рекламы криптовалют. Концепцию поддержали все ведомства, кроме Центробанка РФ, – Минэкомразвития, Минцифры, МВД, ФНС, ФСБ, Росфинмониторинг и Генпрокуратура.

Ранее Банк России предложил запретить на территории РФ обращение криптовалют, чтобы снизить угрозы, обусловленные их распространением. Речь идет о запрете на организацию выпуска и (или) выпуск, обращения криптовалюты на территории страны, на вложения финорганизаций в криптовалюты, на использование отечественных финансовых посредников для осуществления операций с данными валютами, а также на их майнинг.

Позднее Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку провести дискуссию, в которой они должны будут согласовать свои позиции относительно регулирования рынка криптовалют в России.

