Минфин разработал концепцию регулирования рынка криптовалют

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Министерство финансов РФ разработало и направило на рассмотрение правительству концепцию регулирования рынка криптовалют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента финансовой политики ведомства Ивана Чебескова.

По его словам, пока в Минфине оценку концепции со стороны кабмина не получали. Смысл в том, чтобы регулировать обращение криптовалюты, а не запрещать ее. Это необходимо для защиты интересов ее держателей.

"Регулирование позволит как раз обеспечивать ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан", – объяснил он.

Ранее Банк России предложил запретить на территории России обращение криптовалют, чтобы снизить угрозы, обусловленные их распространением. Речь идет о запрете на организацию выпуска и (или) выпуск, обращения криптовалюты на территории страны, на вложения финорганизаций в криптовалюты, на использование отечественных финансовых посредников для осуществления операций с данными валютами, а также на их майнинг.