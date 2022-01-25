Минфин разработал концепцию регулирования рынка криптовалют

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Министерство финансов РФ разработало и направило на рассмотрение правительству концепцию регулирования рынка криптовалют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента финансовой политики ведомства Ивана Чебескова.
По его словам, пока в Минфине оценку концепции со стороны кабмина не получали. Смысл в том, чтобы регулировать обращение криптовалюты, а не запрещать ее. Это необходимо для защиты интересов ее держателей.
"Регулирование позволит как раз обеспечивать ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан", – объяснил он.
Ранее Банк России предложил запретить на территории России обращение криптовалют, чтобы снизить угрозы, обусловленные их распространением. Речь идет о запрете на организацию выпуска и (или) выпуск, обращения криптовалюты на территории страны, на вложения финорганизаций в криптовалюты, на использование отечественных финансовых посредников для осуществления операций с данными валютами, а также на их майнинг.
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