Дуров раскритиковал идею запретить в России криптовалюты

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал инициативу по запрету криптовалют в России. Об этом он написал в своем канале.

"Запрет криптовалют, предложенный Центробанком России, приведет к оттоку из страны IT специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики", – заявил бизнесмен.

По мнению бизнесмена, недобросовестных игроков рынка запрет вряд ли остановит, а вот легальное развитие отрасли остановится. Также он отметил, что ограничения затормозят развитие блокчейн-технологии в целом.

Павел Дуров напомнил, что Россия в настоящий момент является одним из лидеров по количеству высококлассных специалистов блокчейн-индустрии. Основатель Telegram уточнил, что вдумчивое регулирование может помочь в развитии новой экономики.

20 января Банк России предложил запретить на территории России обращение криптовалют, чтобы снизить угрозы, обусловленные их распространением. Речь идет о запрете на организацию выпуска и (или) выпуск, обращения криптовалюты на территории страны, на вложения финорганизаций в криптовалюты, на использование отечественных финансовых посредников для осуществления операций с данными валютами, а также на их майнинг.