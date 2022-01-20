В ЦБ планируют штрафовать за нарушение регулирования в сфере криптовалют

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России планирует штрафовать за нарушения регулирования в сфере криптовалют и майнинга. Об этом рассказала глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Данилова при этом уточнила, что об уголовной ответственности за такие нарушения говорить пока рано.

"Кто мог бы стать уполномоченным органом (отслеживающим операции с криптовалютами. – Прим. ред.), также у нас нет готового ответа, мы предлагаем начать обсуждение этого вопроса", – цитирует Данилову РИА Новости.

Ранее ЦБ предложил запретить на территории России обращение криптовалют, чтобы снизить угрозы, обусловленные их распространением. Банк РФ предложил внести ряд изменений в законодательство.

Речь идет о запрете на организацию выпуска и (или) выпуск, обращения криптовалюты на территории страны, на вложения финорганизаций в криптовалюты, на использование отечественных финансовых посредников для осуществления операций с данными валютами, а также на их майнинг.

