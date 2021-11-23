Эксперт посоветовал с осторожностью относиться к новым криптовалютам

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Руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский призвал с осторожностью относиться к появлению новых криптовалют с приставкой мета-. Об этом сообщает РИА Новости.
В конце октября создатель Facebook Марк Цукерберг рассказал о переименовании компании в Meta с акцентом на создание метавселенной, где человек сможет отказаться от экранов.
По мнению Хомского, заявление Цукерберга создало мощный тренд, в том числе в области криптовалютного рынка.
"Проекты вроде Decentraland и Sandbox переписывают свои максимумы, в то время как каждый день появляются криптовалюты с приставкой мета- в названии в надежде заработать денег на хайпе", – заявил эксперт.
Специалист в области инвестиций порекомендовал обратить внимание на стартапы, которые заручились поддержкой фондов. От токенов MetaZuckZilla и подобных, считает Хомский, не приходится ждать долгосрочного роста.
Отдельно глава инвестиционного департамента ICB Fund оценил перспективы биткойна. Он отметил, что существует вероятность снижения котировок данной криптовалюты до 55 тысяч долларов.
Руководитель компании J2TX Артем Моисеев ранее рассказал о причинах интереса инвесторов к рынку криптоактивов. По словам эксперта, в данной сфере есть широкие возможности для спекулятивной торговли.
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