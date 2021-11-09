Суд отклонил первый в России иск о возврате криптовалюты

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Савеловский суд Москвы отклонил первый в России иск о возврате криптовалюты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката истца Бориса Башилова.

Речь идет о 16,6 биткойна, стоимость которых на момент подачи иска оценивалась в 45 миллионов рублей.

В 2018 году Андрей Петров перевел указанную сумму биткойнов на криптокошелек своего знакомого Игоря Тукана на правах доверительного управления. Тот, согласно устной договоренности, должен был инвестировать их и вернуть спустя пять месяцев, оставив себе прибыль в размере 20%, однако к моменту наступления срока возврата он сообщил, что утратил полученную криптовалюту.

"Заседание продлилось целый час, судья длительное время провела в совещательной комнате, но отказала", – сказал Башилов, добавив, что истец намерен обжаловать решение суда.

9 ноября стоимость биткойна впервые превысила 67 тысяч долларов в ходе торговой сессии. Рост криптовалюты составил 7,16% и достиг показателя 67,57 тысячи долларов. Таким образом, биткойн опять обновил исторический максимум.

