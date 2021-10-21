Дерипаска призвал развивать криптовалюты в России

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Бизнесмен Олег Дерипаска призвал Банк России развивать криптовалюты в стране. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Дерипаска отметил, что пока ЦБ не обращает внимания на рынок криптовалют, Минфин США инвестирует в это направление.
"За океаном уже давно поняли, что неподконтрольные цифровые платежи способны не только свести на нет эффективность всего механизма экономических санкций, на который власти делают ставку уже 20 лет подряд, но и обрушить доллар в целом", – написал бизнесмен.
Дерипаска подчеркнул, что США видит в рынке криптовалют угрозу дефолта, поэтому инвестирует в эту сферу.
"В стареющем американском истеблишменте желающих повоевать еще достаточно, и оружие экономического поражения затачивается с новой силой. Или мы так и хотим остаться полигоном для его испытания со стороны более предусмотрительного противника?" – заключил бизнесмен.
Ранее американский Минфин рекомендовал правительству Байдена более избирательно вводить санкции. Аналитики считают, что рост популярности цифровых валют может нанести удар по эффективности американских санкций.
На сегодняшний день часть санкций практически не работает, так как некоторые переводят деньги в криптовалютах или пользуются альтернативными системами.
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