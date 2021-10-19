Минфин США рекомендовал правительству Байдена более избирательно вводить санкции

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Администрации президента США Джо Байдена необходимо более избирательно подходить к вопросу введения экономических санкций. Такую рекомендацию дал американский Минфин, который опубликовал отчет по применению Вашингтоном ограничительных мер, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Аналитики считают, что рост популярности цифровых валют может нанести удар по эффективности американских санкций.

"Главе Белого дома необходимо тщательно взвешивать решение перед вводом таких мер, смотреть на то, соответствует ли это достижению четких политических целей в рамках стратегии США, а также просчитывать последствия ввода ограничительных мер", – заявили в Минфине.

Замминистра Джо Адейемо рассказал, что санкции помогают защищать национальные интересы, однако в настоящее время такой подход сталкивается с вызовом. Он отметил, что государству необходимо привлечь к этой работе своих союзников.

На сегодняшний день часть санкций практически не работает, так как некоторые переводят деньги в криптовалютах или пользуются альтернативными системами.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал призыв старшего республиканца комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкла Маккола к санкциям против России.

Он отметил, что американцы взвинтили цены, направив весь свой сжиженный газ в Азию, где цена выше, хотя до этого обещали Европе замену российского газа своим. Джабаров назвал такую политику циничной и не вызывающей доверия.

