США не будут вводить санкции против "Северного потока – 2" при Байдене – СМИ

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Американская администрация при президенте Джо Байдене не будет вводить санкции против "Северного потока – 2", на которых настаивает Конгресс. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Politico.
В публикации говорится, что у администрации президента произошел конфликт с сенатором Тедом Крузом, который мешает назначению 59 дипломатов, в целях подтолкнуть американского лидера к более решительным действиям против российского газопровода.
Также сообщается, что помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан провел с Крузом переговоры, которые, по информации издания, прошли плохо.
"Однако администрация Байдена четко дала понять, что во время его президентства санкции введены не будут", – говорится в публикации.
Ранее глава международного комитета сената Боб Менендез заявил, что действия Круза являются беспрецедентными. Политик указал, что не сталкивался ни с чем подобным за 30 лет своей карьеры.
В начале октября в конгрессе США выступили за введение санкций против "Северного потока – 2" из-за рекордного скачка цен на газ. Инициатива принадлежит конгрессмену Майклу Макколу.
По его мнению, рост цен на газ в Европе был якобы спровоцирован Россией. Это было сделано посредством ограничения поставок на европейский рынок. Конгрессмен также обвинил Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что они допустили возможность давления России на Европу через манипулирование газовыми рынками.
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