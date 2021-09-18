В Госдепе посоветовали Киеву не зацикливаться на "Северном потоке – 2"

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Старший советник по энергетической безопасности Госдепа Амос Хохштайн призвал украинские власти не зацикливаться на вопросах о "Северном потоке – 2" и транзите российского газа.
По его мнению, Киеву нужно "смотреть в будущее" и интегрироваться в европейскую энергетическую систему.
"Давайте смотреть не узко на "Северный поток – 2". <...> Давайте смотреть на наше будущее, в котором мы не должны проснуться и понять, что Украина изолирована от современных энергетических систем мира <...> только потому, что кто-то не понял, что пора модернизироваться", – приводит слова Хохштайна украинское издание "Новое время".
Он также заявил, что сейчас в мире происходит процесс перехода от использования топлива к возобновляемым источникам энергии, и Украина, считает советник Госдепа по энергобезопасности, должна быть его частью.
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский создал рабочую группу, которая займется подготовкой предложений по нейтрализации рисков от реализации "Северного потока – 2". В документе указано, что российский газопровод "содержит прямые угрозы" национальной безопасности Украины и всего региона. Также сообщается, что рабочая группа разработает предложения по "уменьшению отдельных угроз" в сфере безопасности и энергетики.
Ранее также сообщалось, что группа депутатов из Европарламента направила письмо в Еврокомиссию с просьбой расследовать действия "Газпрома" на фоне рекордного роста цен на газ в европейском регионе. По их мнению, российская компания предпринимает рыночные манипуляции и шантаж, а также нарушает правила конкуренции ЕС.
В свою очередь в "Газпроме" подчеркнули, что компания осуществляет поставки газа в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и заявками потребителей.
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