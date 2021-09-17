"Газпром" ответил на требование ЕП провести расследование из-за цен на газ

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Компания "Газпром" прокомментировала требование депутатов Европейского парламента провести расследование деятельности организации. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению группы евродепутатов, "Газпром" предпринимает рыночные манипуляции и шантаж, а также нарушает правила конкуренции Евросоюза.

"Газпром" осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей", – отметили в российской компании.

Группа евродепутатов из Европарламента ранее направила письмо в Еврокомиссию с просьбой расследовать действия "Газпрома" на фоне рекордного роста цен на газ в европейском регионе. В ЕК подтвердили получение обращений.