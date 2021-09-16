В Госдуме оценили доклад ЕП с призывом пересмотреть отношения с Россией

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал доклад Европарламента, призывающий пересмотреть отношения с Россией.
Он назвал подобный подход ЕП бесперспективным с точки зрения общей политики Евросоюза.
"Это когда малые государства, в том числе Литва, пытаются навязать большим государствам антироссийские подходы, которые вредят развитию экономики Европы. Сейчас необходимо объединять усилия, чтобы противостоять глобальным вызовам и обеспечивать устойчивое развитие всем регионам мира. Для нас, конечно, наибольшую важность имеет именно Европа и наши ближайшие соседи", – приводит слова Морозова RT.
Он также выразил мнение, что Литва пытается торговать русофобскими настроениями.
"Это делается для того, чтобы получить в обмен какую-то поддержку со стороны Евросоюза. То есть, по сути, Литва занимается попрошайничеством. Это у них, конечно, уже вошло в привычку, но долго продолжаться не будет", – заключил депутат.
Ранее стало известно, что Европейский парламент утвердил доклад, рекомендующий ужесточить политику ЕС в отношении России. Документ содержит в себе призывы к усилению оборонного потенциала ЕС для противодействия вмешательству в дела южных и восточных соседей союза, а также подготовке к непризнанию парламентских выборов в России в случае, если они окажутся нечестными.
В Кремле заявили, что подобное решение вызывает сожаление. Дмитрий Песков отметил, что единственный момент, исключающий серьезное беспокойство, заключается в том, что данный документ носит исключительно рекомендательный характер.
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