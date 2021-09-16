В Кремле оценили доклад Европарламента о пересмотре отношений с Россией

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Принятие Европарламентом доклада, который содержит рекомендацию ужесточить политику ЕС в отношении России, вызывает сожаление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Суть этого документа может вызывать только сожаление. К великому сожалению, там не идет речи о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам", – сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что единственный момент, исключающий серьезное беспокойство, заключается в том, что данный документ носит исключительно рекомендательный характер.

Ранее Европейский парламент утвердил доклад, рекомендующий ужесточить политику ЕС в отношении России. Документ содержит в себе призывы к усилению оборонного потенциала ЕС для противодействия вмешательству в дела южных и восточных соседей союза, а также подготовке к непризнанию парламентских выборов в России в случае, если они окажутся нечестными.