ЕС продлил на полгода персональные санкции против россиян

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Евросоюз продлил еще на полгода персональные санкции против российских и украинских граждан за так называемое нарушение территориальной целостности Украины, сообщает РИА Новости. Ограничения продлили до 15 марта

"Совет сегодня принял решение продлить санкции, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, на следующие шесть месяцев", – говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции продлеваются уже в 15-й раз.

Ранее лидеры 27 стран Евросоюза предложили Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю подготовить дополнительные санкции против России.

Европа, США и Канада ввели экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширили их. Лидеры стран – членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению Минских соглашений.

Санкции неоднократно продлевались. Москва, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений, приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение.