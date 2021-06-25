В МИД РФ пообещали соразмерно ответить на любые санкции Евросоюза

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Россия соразмерно ответит на любые односторонние санкции Евросоюза, в Москве готовы к продолжению диалога исключительно на равноправных условиях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
"Подтверждаем готовность к продолжению равноправного диалога с ЕС, в том числе по темам, упомянутым в заключениях (саммита ЕС), в которых существует взаимный интерес. Однако такой диалог, вопреки надеждам некоторых еэсовских столиц, не может быть обставлен предварительными условиями. И тем более – угрозами односторонних и противоправных санкций против нашей страны, на которые, как хорошо известно в Брюсселе, неотвратимо последует соразмерный ответ", – говорится в заявлении Захаровой.
Ранее лидеры 27 стран Евросоюза предложили Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю подготовить дополнительные санкции против России.
До этого канцлер Германии Ангела Меркель выступила с инициативой пригласить Владимира Путина на саммит с участием ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон эту идею поддержал. Предложение было озвучено в рамках совместного заявления Берлина и Парижа в поддержку разработки новой стратегии Евросоюза по более тесному взаимодействию с Россией.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: