В МИД РФ пообещали соразмерно ответить на любые санкции Евросоюза

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Россия соразмерно ответит на любые односторонние санкции Евросоюза, в Москве готовы к продолжению диалога исключительно на равноправных условиях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

"Подтверждаем готовность к продолжению равноправного диалога с ЕС, в том числе по темам, упомянутым в заключениях (саммита ЕС), в которых существует взаимный интерес. Однако такой диалог, вопреки надеждам некоторых еэсовских столиц, не может быть обставлен предварительными условиями. И тем более – угрозами односторонних и противоправных санкций против нашей страны, на которые, как хорошо известно в Брюсселе, неотвратимо последует соразмерный ответ", – говорится в заявлении Захаровой.

Ранее лидеры 27 стран Евросоюза предложили Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю подготовить дополнительные санкции против России.

До этого канцлер Германии Ангела Меркель выступила с инициативой пригласить Владимира Путина на саммит с участием ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон эту идею поддержал. Предложение было озвучено в рамках совместного заявления Берлина и Парижа в поддержку разработки новой стратегии Евросоюза по более тесному взаимодействию с Россией.