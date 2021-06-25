Страны Евросоюза не пришли к соглашению относительно саммита с Россией – СМИ

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Лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного саммита c Россией, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу, 25 июня, по итогам первого дня саммита ЕС.

"Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия. Мы еще раз определились, на каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией. Сегодня соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было", – приводит агентство Reuters ее слова.

В то же время в заявлении, принятом по итогам саммита Евросоюза говорится, что ЕС изучит возможные форматы диалога с Россией. Уточняется, что речь идет о вопросах, представляющих интерес для общества.

В четверг, 24 июня, канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить Владимира Путина на саммит с участием ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон данную инициативу поддержал. Это предложение было озвучено в рамках совместного заявления Берлина и Парижа в поддержку разработки новой стратегии Евросоюза по более тесному взаимодействию с Россией.

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская сторона пока не была посвящена в организационные детали и возможную повестку саммита Россия – ЕС, который предложили провести Германия и Франция.