Германия и Франция призвали изменить стратегию ЕС в отношении России

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Германия и Франция выступили за разработку новой стратегии Евросоюза по более тесному взаимодействию с Россией. Об этом сообщает издание Financial Times.

Поводом для такой риторики стало стремление развивать дискуссию с Москвой после российско-американского саммита в Женеве. В Берлине прошедшие переговоры назвали образцовыми в контексте восстановления отношений с Россией.

Канцлер Германии Ангела Меркель также предложила пригласить Владимира Путина на саммит с участием ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон данную инициативу поддержал.

Российско-американский саммит прошел 16 июня в Женеве. По его итогам Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом США Джо Байденом прошли хорошо. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что пока нет оснований исключать США из списка недружественных стран.

