Лукашенко заявил, что конфликтный потенциал в мире достиг критической точки

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Конфликтный потенциал в мире достиг критической точки. Такое заявление президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал в ходе выступления на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Мы ждем от сегодняшнего мероприятия свежих идей о том, как нам всем снизить конфликтный потенциал, который достиг критической точки", – цитирует белорусского лидера РИА Новости.

Конференция проходит в Минске 3–4 ноября. Она собрала более 600 участников из 50 стран. Среди них – Лукашенко, министр иностранных дел России Сергей Лавров, руководство Союзного государства, СНГ, ОДКБ, ОБСЕ, ШОС и других международных организаций.

Ранее президент Белоруссии заверил, что его страна не будет ввязываться в вооруженные конфликты, если в отношении республики не будет применена агрессия. Эту задачу Лукашенко назвал основной как для главы государства, так и властей, а также напомнил, что в мире происходит около 50 конфликтов.