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30 октября, 12:29

Политика

Лукашенко призвал сограждан жить без войн и конфликтов

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан республики жить спокойно, без конфликтов и войн, а также постепенно двигаться вперед. Об этом сообщило агентство БелТА.

"За нас наши вопросы никто не решит, давайте действовать", – сказал Лукашенко.

По его словам, в республике повышается благосостояние людей: несколько лет назад речь шла о средней зарплате в 500 долларов, сейчас эта цифра значительно больше. Президент отметил, что не устанавливает порогов по зарплате ни в тысячу, ни в полторы тысячи долларов.

"Дальше надо зарабатывать", – добавил он.

Лукашенко также заявил, что в республике сдерживают рост цен. Он предупредил, что полностью свободный рынок можно ввести за сутки, но призвал подумать, как люди будут жить в таких условиях.

По его словам, идею полностью свободного рынка и отказа от планирования в экономике в прежние годы пытались "подбросить со стороны". Он добавил, что частная медицина в Белоруссии не запрещена, но контроль за ней жесткий и таким останется, поскольку здоровье людей важно.

Ранее президент Белоруссии предложил вернуть советскую практику, когда республика отвечала за поставки в некоторые крупные города и регионы России. По словам белорусского лидера, ответственность республики в советское время заключалась в том, чтобы производить и поставлять все необходимое, чего не было в Ленинградской области и ее столице, а также в Калининграде.

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