Средняя выплата по ОСАГО выросла на 10,4% в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Средняя выплата по ОСАГО за три квартала 2026 года увеличилась на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 127 584 рубля. Об этом говорится в официальном канале Российского союза автостраховщиков (РСА) в MAX.

Годом ранее, по итогам девяти месяцев 2025-го, этот показатель равнялся 115 513 рублям. Средний размер премии по годовым договорам ОСАГО за тот же период вырос на 7,7%, до 7 830 рублей.

Общая сумма выплат за три квартала 2026 года достигла 200,2 миллиарда рублей, включая выплаты страховщиков, судебные накладные расходы и выплаты из компенсационного фонда РСА. Совокупный объем собранных премий по ОСАГО составил 260,8 миллиарда рублей.

Количество заключенных договоров достигло 53,1 миллиона, из них 20,4 миллиона оформлены как краткосрочные. Средняя премия по таким полисам за январь – сентябрь 2026 года составила 217 рублей.

За девять месяцев 2026 года доля договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул, достигла 10,4%. В течение года показатель увеличивался: с 7,4% в январе он поднялся до 13,1% в сентябре. В РСА отметили, что в сложившихся условиях расширение тарифного коридора способно стать инструментом сокращения доли договоров, которые уходят в пул.

Ранее Центробанк предложил рассмотреть возможность продажи полисов ОСАГО через портал "Госуслуги" либо сайт Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Такие меры должны повысить доступность обязательного автострахования в регионах, где автовладельцы сталкиваются с трудностями при оформлении полисов.

