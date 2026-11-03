Москвичей предупредили о раннем разъезде 3 ноября

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Вечером 3 ноября на столичных дорогах ожидается повышенная загруженность из-за отъезда жителей перед праздничным днем. Об этом сообщает Дептранс Москвы в МАХ.

По прогнозу Ситуационного центра ЦОДД, наиболее интенсивное движение будет во второй половине дня. Особенно загруженными могут оказаться основные вылетные магистрали и подъезды к МКАД.

Автомобилистам рекомендуют планировать поездки за город до 16:00 или после 20:00, заранее проверять дорожную обстановку и выбирать маршруты с учетом заторов. По возможности лучше воспользоваться городским транспортом.

Специалисты ЦОДД будут следить за скоростью движения и загруженностью магистралей, а при необходимости корректировать работу светофоров. Информацию о ситуации на дорогах станут оперативно размещать на электронных табло и передавать в навигационные сервисы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что 4 ноября уличные парковки в Москве будут бесплатными. Это коснется в том числе зон с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и участков с динамической стоимостью. Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме.

