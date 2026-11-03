Столичный транспорт украсили ко Дню народного единства

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

В День народного единства, 4 ноября, на маршруты выйдут более 5,6 тысячи автобусов, электробусов и трамваев с флагами России и Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Водители и машинисты будут в парадной форме. На станциях метро появятся флаги. При этом на всех головных вагонах они размещены постоянно.

Ко Дню народного единства также подготовили тематический эфир. До 6 ноября на медиаэкранах в метро и наземном транспорте можно будет узнать факты об истории праздника и государственных символах страны.

"На регулярных речных электросудах включим подсветку в цветах российского флага", – добавил вице-мэр.

В праздничный день парковки в столице станут бесплатными. Это затронет улицы с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зоны с динамическим тарифом. Однако автостоянки со шлагбаумом будут работать согласно действующим тарифам.