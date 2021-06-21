В Кремле не видят поводов для исключения США из списка недружественных стран

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
У России нет повода исключать Соединенные Штаты из списка недружественных стран до тех пор, пока не реализованы договоренности, достигнутые в ходе саммита двух стран в Женеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как отметил Песков, главы государств "из-за постоянного цейтнота" могут только в общих чертах обсудить вопросы двусторонних отношений, детали обговариваются уже на рабочем уровне.
По его словам, важно, чтобы договоренности не "повисали в воздухе", а реализовывались за счет рабочих механизмов и предметного договора. При этом в Кремле продолжают трезво оценивать двусторонние отношения, несмотря на конструктивный характер встречи в Швейцарии.
"Поэтому до того, как эта имплементация на рабочем уровне не приняла действенный характер, до того, как мы увидим результаты этой имплементации, никаких поводов нет для изменений", – приводит его слова ТАСС.
Пресс-секретарь также добавил, что России в отношениях с США важна предсказуемость, которой мешает санкционная политика американской стороны.
"В плане своих санкционных устремлений и фактически санкционной зависимости Вашингтон демонстрирует постоянство и одновременно непредсказуемость. Какие могут быть санкции – мы, безусловно, анализируем ситуацию и просчитываем разные варианты. Пока, действительно, изрядная доля непредсказуемости", – заключил Песков, добавив, что предсказуемыми на данный момент являются только те санкции, которые кодифицированы.
Российско-американский саммит прошел 16 июня в Женеве. По его итогам Путин заявил, что переговоры с президентом США Джо Байденом прошли хорошо. По словам российского лидера, в ходе саммита обсуждались стратегическая стабильность, торговые отношения, региональная безопасность и кибербезопасность. Кроме того, главы государств договорились о возвращении послов.
Джо Байден после переговоров подарил Владимиру Путину хрустальную скульптуру бизона и фирменные солнечные очки-авиаторы. В свою очередь Путин подарил своему американскому коллеге письменный набор хохломы "Москва".
Песков положительно оценил саммит Россия – США
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