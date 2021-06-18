Президент Швейцарии назвал ценное качество Путина

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Президент Швейцарии Ги Пармелен выделил ценное качество российского коллеги Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RTS.

Пармелен отметил, что ценит прямоту Путина.

"Владимир Путин из тех, кто не ходит вокруг да около. Его слова направлены прямо к цели", – подчеркнул президент Швейцарии.

Кроме того, Пармелен поделился впечатлениями от встречи президентов России и США.

"Джо Байден и Владимир Путин беседовали пять минут, и я сразу почувствовал, что между ними, между ними как людьми, все складывается хорошо", – заключил швейцарский лидер.

Встреча лидеров России и США прошла на вилле Ла Гранж в Женеве.

В начале встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу проведения переговоров. В свою очередь, американский президент отметил, что встреча "лицом к лицу" является полезной.

По итогам саммита Путин заявил, что переговоры с Джо Байденом в Женеве прошли хорошо. По словам президента, в ходе саммита обсуждались стратегическая стабильность, торговые отношения, региональная безопасность и кибербезопасность. Кроме того, главы государств договорились о возвращении послов.

Джо Байден после переговоров подарил Владимиру Путину хрустальную скульптуру бизона и фирменные солнечные очки-авиаторы. В свою очередь, Путин подарил своему американскому коллеге письменный набор хохломы "Москва".