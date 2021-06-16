Встреча Путина и Байдена в расширенном составе завершилась

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Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном составе завершилась в Женеве. Это произошло в 18:05 по московскому времени.

"Двусторонняя встреча в расширенном составе завершилась в 17:05 по местному времени. Была одна встреча, и она не была разделена на две части", – приводит слова представителя Белого дома РИА Новости.

Уточняется, что переговоры президентов продлились около 3,5 часа.

В начале встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу проведения переговоров. В свою очередь, американский президент отметил, что встреча "лицом к лицу" является полезной.

Эксперты прокомментировали цвета галстуков двух лидеров. Предполагалось, что пурпурный цвет галстука Владимира Путина может говорить о решительности, тогда как галстук Джо Байдена, возможно, символизирует желание расположить к себе собеседника.

