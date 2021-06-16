Песков рассказал о настрое российской делегации перед саммитом в Женеве

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российская делегация направилась на переговоры в Женеву с рабочим настроем, а не воевать, сообщает РИА Новости.
"Зачем боевое? Мы же не воевать едем", – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, добавив, что настрой рабочий.
Предстоящую встречу Путина и Байдена прокомментировали RT политолог Юрий Светов и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
По мнению политолога, важно, чтобы после саммита страны смогли вернуться к нормальным дипломатическим отношениям.
"Хотелось бы восстановления послов, работы генеральных консульств и тому подобного. Чтобы были даны какие-то поручения экспертам, специалистам, которые начнут готовить конкретные предложения", – отметил Светов.
Брутер считает, что разговор двух президентов будет направлен на постановку тех вопросов, которые представляют взаимный интерес.
"Если будут хотя бы какие-то договоренности о том, чтобы продолжать работу по ряду направлений, это можно считать уже неким положительным итогом", – отметил он.
Встреча президентов России и Соединенных Штатов в Женеве состоится на вилле Ла Гранж 16 июня в 14:35 по московскому времени.
Время переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена неограниченно, поэтому они могут поговорить с глазу на глаз, заявил Песков.
Песков рассказал о длительности встречи Путина и Байдена в Женеве
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