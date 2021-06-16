Рубль начал расти на фоне встречи Путина и Байдена

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В ходе валютных торгов Московской биржи курс рубля перешел к росту на фоне саммита в Женеве с участием Владимира Путина и Джо Байдена.

Согласно данным торгов на 14:31 по московскому времени, российская валюта находится на уровне 71,86 рубля за доллар и 87,12 рубля за евро.

Накануне россиянам посоветовали запасаться валютой, пока курс рубля находится на максимуме.

Старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман предположил, что текущие курсы для российской валюты станут максимумами, от которых начнется тренд на ослабление в течение следующих одного-двух кварталов. Первой целью этого тренда могут быть отметки 74–75 рублей за доллар и 89–90 рублей за евро.