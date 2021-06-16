Рубль в начале торгов слегка прибавил на локальных ценовых рекордах нефти

Фото: Москва 24/Антон Великжанинин
Курс рубля утром 16 июня немного прибавил против доллара и евро, отыгрывая обновление нефтью очередных максимумов стоимости более чем за два года, следует из данных Московской биржи.
Американская валюта расчетами завтра на 07:10 снижается на 6 копеек, оставив 72,12 рубля, европейская валюта упала на 14 копеек, до 87,41 рубля.
Стоимость нефти марки Brent с утра растет на 0,9% – до 74,6 доллара за баррель.
Накануне россиянам посоветовали запасаться валютой, пока курс рубля находится на максимуме.
Старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман предположил, что текущие курсы для российской валюты станут максимумами, от которых начнется тренд на ослабление в течение следующих одного-двух кварталов. Первой целью этого тренда могут быть отметки 74–75 рублей за доллар и 89–90 рублей за евро.
Далее, если после встречи президентов России и США санкционное давление на РФ возобновится, можно будет ожидать снижения рубля до 78–79 рублей к доллару США и 92–93 к евро, уточнил специалист.
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