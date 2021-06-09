Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 72 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с 28 июля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По информации торговой площадки, американская валюта ускорила снижение до 0,44% к закрытию предыдущей сессии и торговалась на уровне 71,9825 рубля.

В ночь с 8 на 9 июня курс европейской валюты снизился до 88 рублей впервые с 19 марта нынешнего года. К закрытию предыдущей сессии торгов евро упал на 0,85% – на 75 копеек. Доллар в тот же период опустился до 72,28 рубля.

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько ранее рассказал, как следует поступить со сбережениями на фоне планов по дедолларизации средств Фонда национального благосостояния. Жителям РФ, имеющим сбережения в долларах, не стоит делать резких движений, посоветовал специалист.