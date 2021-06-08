Цена нефти WTI поднялась выше 70 долларов за баррель

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Цена нефти марки WTI поднялась выше 70 долларов за баррель впервые с октября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21:47 мск цена июльских фьючерсов на WTI выросла на 1,23% и составила 70,08 доллара за баррель. Между тем, августовский фьючерс на нефть марки Brent подорожал на 1,06%, до 72,25 доллара за барель.

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов предположил, что цена на нефть вряд ли в скором времени дойдет до отметки 100 долларов за баррель. По его прогнозу, в ближайшие 2–3 года цены будут держаться на уровне 50–60 долларов.

