Глава Минэнерго оценил рост цен на нефть

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Цена на нефть вряд ли в скором времени дойдет до отметки в 100 долларов за баррель. Кроме того, прогноз на ближайшие 2–3 года составляет 50–60 долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минэнерго РФ Николая Шульгинова.

По его словам, Соединенные Штаты ввели стимулирующие меры, после чего спрос на нефть увеличился.

"В то же время есть ОПЕК+, который ведет политику балансирования спроса и предложения. Поэтому мне кажется, что такого, что цена вскоре дойдет до 100 долларов, не будет. Наши оценки на ближайшие два – три года все же где-то 50–60 долларов за баррель", – отметил Шульгинов.

Он также добавил, что эксперты прогнозируют 50 и даже 70 долларов за баррель. Глава Минэнерго отметил, что компании все равно следят за тем, что происходит в мире, думают о низкоуглеродных проектах, а также трансуглеродных налогах.

Ранее глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов заявил, что в России сдержать рост цен на моторное топливо на внутреннем рынке позволят изменения формулы расчета демпфера, которые вступили в силу в начале мая.

По его словам, в прошлом году российская экономика и финансовая система легче справились с ценовыми изменениями на рынке нефти, чем это было во время прежних шоков стоимости черного золота.