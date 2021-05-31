Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин до конца года

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В России сдержать рост цен на моторное топливо на внутреннем рынке позволят изменения формулы расчета демпфера, которые вступили в силу в начале мая, рассказал глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

"Ограничение экспорта может казаться необходимой мерой в период резкого изменения цен, но ручное управление ценами может оказать негативное влияние на развитие отрасли нефтепереработки, что уже в среднесрочной перспективе усилит внутреннюю инфляцию издержек в отрасли", – рассказал Сухов в интервью РИА Новости.

По его словам, в прошлом году российская экономика и финансовая система легче справились с ценовыми изменениями на рынке нефти, чем это было во время прежних шоков стоимости черного золота.

"Мы ожидаем в дальнейшем все большего ослабления зависимости внутреннего развития от нефтяной конъюнктуры на фоне роста несырьевого экспорта и роста доли услуг в ВВП", – прогнозирует он.

С середины декабря более чем на 20% выросли биржевые цены на бензин марки Аи-92 и Аи-95. А в рознице топливо подорожало в среднем на 3,6–3,7%, говорится в материале.



Демпфирующий механизм создали для сдерживания цен на внутреннем рынке. Благодаря этому при повышении экспортной цены на топливо выше условной внутрироссийской государство компенсирует нефтяным компаниям часть этой разницы. А если российские цены выше экспортных, то компании направят государству часть сверхприбыли.

В конце апреля Минэнерго опубликовало проект постановления правительства о возможном ограничении экспорта нефтепродуктов. Предлагалось внести 13 наименований нефтепродуктов в список товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка России и в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта.

Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что таким образом в периоды пикового спроса ситуацию на внутреннем рынке удастся держать под контролем, избегая значительного повышения цен на топливо, как это было ранее.