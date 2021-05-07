В Росстате рассказали о подорожании бензина

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Средняя цена бензина в России в апреле выросла на 0,49% по сравнению с мартом, следует из материалов Росстата.

Общее подорожание с начала года составило 3,53%. Если сравнивать с апрелем 2020 года, то стоимость бензина поднялась на 5,92%.

Дизельное топливо за апрель выросло в цене на 0,3%. Стоимость газомоторного топлива в апреле по сравнению с мартом уменьшилась на 0,7%.

Росстат привел данные за неделю с 26 апреля по 4 мая, согласно которым средняя розничная цена на бензин в России стала выше на 4 копейки. Теперь она составляет 47,68 рубля за литр. Дизель подорожал на 1 копейку и теперь стоит 49,53 рубля за литр.

Максимально бензин подорожал в Салехарде и Магадане – на 1,1%, а также в Мурманске – на 1%. Снижение стоимости отмечено во Владивостоке и Кирове – на 0,3%.

В Москве за неделю цена литра бензина выросла на 0,1%, а в Санкт-Петербурге не изменилась.

Ранее сообщалось, что кабмин принял дополнительные меры по стабилизации цен на топливо. С 1 мая в России начинает действовать новая формула формирования цен.