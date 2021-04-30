ФАС потребовала у дочерней компании "Лукойла" снизить цены на бензин в Калмыкии

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение компании "Лукойл-Югнефтепродукт", являющейся дочерней структурой компании "Лукойл", с требованием снизить цены на бензин на АЗС в Элисте. Об этом сообщает ТАСС.

По данным управления ФАС по Калмыкии, в течение января – апреля 2021 года компания на отдельных АЗС проводила маркетинговые акции с целью повышения лояльности клиентов и равномерного распределения их потока в течение суток. В рамках этих акций в дневное время цены повышались на 40–60 копеек за литр, а ночью снижались на 10 копеек.

"УФАС пришло к выводу, что проведение подобной акции не может быть признано экономическим или технологическим обоснованием для повышения цены на бензин на отдельных АЗС", – говорится в заключении службы.

В соответствии с ним управление выдало компании "Лукойл-Югнефтепродукт" предупреждение о необходимости прекратить необоснованное повышение розничных цен на бензин. Его предписывается исполнить до 11 мая.

Ранее сообщалось, что региональные управления ФАС усилили контроль за ростом цен на топливо на АЗС и запрашивают у автозаправочных станций обоснование увеличения стоимости бензина и дизеля.

По данным службы, рост цен на топливо в 2021 году с целым рядом факторов, в числе которых ограничение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и морозы.