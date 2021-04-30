ФАС потребовала у дочерней компании "Лукойла" снизить цены на бензин в Калмыкии

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение компании "Лукойл-Югнефтепродукт", являющейся дочерней структурой компании "Лукойл", с требованием снизить цены на бензин на АЗС в Элисте. Об этом сообщает ТАСС.
По данным управления ФАС по Калмыкии, в течение января – апреля 2021 года компания на отдельных АЗС проводила маркетинговые акции с целью повышения лояльности клиентов и равномерного распределения их потока в течение суток. В рамках этих акций в дневное время цены повышались на 40–60 копеек за литр, а ночью снижались на 10 копеек.
"УФАС пришло к выводу, что проведение подобной акции не может быть признано экономическим или технологическим обоснованием для повышения цены на бензин на отдельных АЗС", – говорится в заключении службы.
В соответствии с ним управление выдало компании "Лукойл-Югнефтепродукт" предупреждение о необходимости прекратить необоснованное повышение розничных цен на бензин. Его предписывается исполнить до 11 мая.
Ранее сообщалось, что региональные управления ФАС усилили контроль за ростом цен на топливо на АЗС и запрашивают у автозаправочных станций обоснование увеличения стоимости бензина и дизеля.
По данным службы, рост цен на топливо в 2021 году с целым рядом факторов, в числе которых ограничение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и морозы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: