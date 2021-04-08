ФАС потребовала от АЗС обосновать рост цен на бензин

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Региональные управления ФАС усиливают контроль за ростом цен на топливо на АЗС и запрашивают у автозаправочных станций обоснование увеличения стоимости бензина и дизеля. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

В ведомстве отметили, что особое внимание намерены уделить изменению цен на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Также планируется тщательно проанализировать цепочки поставок на заправки с выделением всех посредников и выявлять тех, кто фактически не оказывает услуги, но повышает стоимость нефтепродуктов.

В запросе информации управления ФАС по Московской области, которое имеется в распоряжении ТАСС, говорится, что АЗС необходимо предоставить письменные пояснения о причинах роста цен на топливо с 1 января 2021 года отдельно по каждому случаю, а также информацию о закупочных ценах.

Несвоевременное предоставление данных или игнорирование требований ФАС обернется для представителей АЗС штрафом.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша подтвердил, что подобные письма рассылались, однако он не считает целесообразным требовать от заправочных станций отчет по каждому случаю повышения цен.

В ФАС пояснили, что защищают интересы потребителей, а недобросовестное поведение участников рынка вызвало беспокойство.

Ранее в Минэнерго озвучили причины подорожания бензина при дешевой нефти. Замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин обратил внимание на то, что бизнес всегда неохотно идет на снижение розничных цен.